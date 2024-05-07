Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский департамент торговли и услуг рекомендовал кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за сильного ветра.

"Сегодня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с (...) просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в телеграм-канале департамента.