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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Московский департамент торговли и услуг рекомендовал кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за сильного ветра.

"Сегодня в столице ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с (...) просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в телеграм-канале департамента.

Москва
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