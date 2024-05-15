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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Расписание на МЦД-2 изменится 18-20 мая и 25-27 мая из-за ремонтных работ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) изменится 18-20 мая и 25-27 мая в связи с ремонтными работами, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 2:00 18 мая до 2:00 20 мая, а также с 2:00 25 мая до 2:00 27 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. (...) В выходные будет закрыт путь в сторону Подольска на участке от Люблино до Царицыно, здесь будут ремонтировать главный путь. В это время поезда будут следовать по пути в сторону Нахабино. Работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

На Курском направлении поезда следуют преимущественно укороченными маршрутами от/до Царицыно. Интервалы движения увеличены: от Подольска до Царицыно - до 45 минут, от Царицыно до Курского вокзала - до 2,5 часов. Также сокращено время работы: последний поезд от Царицыно в центр отправится в 19:10.

На Рижском направлении большая часть поездов следует укороченными маршрутами от/до Стрешнево и Курского вокзала. Интервалы движения увеличены до 40 минут.

МЦД-2
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