В июне изменится расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В июне изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1), предупредил Департамент транспорта Москвы.

"По выходным 1-2, 8-9 июня: по диаметру - часть поездов отменена, часть следует укороченными маршрутами от/до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы увеличены до 2-х часов", - говорится в сообщении,.

Кроме того, по выходным на Савеловском и Белорусском направлениях часть поездов отменят, часть будет следовать укороченными маршрутами. У некоторых поездов изменится набор остановок, интервалы будут увеличены до 1 часа, сообщили в ведомстве.

В период "окон" в выходные 1-2 и 8-9 июня будет закрыт путь в сторону Одинцово на участке от Савеловского вокзала до Филей, поезда будут следовать в обе стороны по пути в Лобню. "В это время будут проводиться работы по строительству путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская", - говорится в сообщении.

Изменения в расписании затронут и будние дни с 19:00 до 6:00 с 3 по 28 июня.

Так, на Савеловском направлении часть поездов отменена, часть поездов дальнего пригорода будет следовать по укороченным маршрутам до Лобни и Бескудниково. Интервалы после 19:00 увеличатся до 15 минут, после 23:00 - до 1 часа, до 6:00 - до 20 минут.

На Белорусском направлении часть поездов отменена, у части укорочены маршруты от Белорусского вокзала и в сторону области. Интервалы после 22:00 увеличены до 1 часа, до 6:00 - до 20 минут.

По ночам с 3 по 7, а также с 17 по 21 июня закроют путь в сторону Одинцово на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково; по ночам с 10 по 14, а также с 24 по 28 июня будет закрыт путь в сторону Лобни на том же участке.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами 1195 и 1195D от станции метро "Ховрино".