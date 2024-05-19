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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Все временные ограничения из-за полумарафона в центре Москвы сняты

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о снятии всех временных ограничений, введённых в воскресенье в связи с проведением полумарафона "Забег.PФ".

Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

В воскресенье временно закрывалось движение для транспорта на ряде улиц и набережных в центре в связи с проведением полумарафона "Забег. РФ". На участках временных ограничений была запрещена парковка до окончания мероприятия.

Москва
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