Все временные ограничения из-за полумарафона в центре Москвы сняты

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о снятии всех временных ограничений, введённых в воскресенье в связи с проведением полумарафона "Забег.PФ".

Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

В воскресенье временно закрывалось движение для транспорта на ряде улиц и набережных в центре в связи с проведением полумарафона "Забег. РФ". На участках временных ограничений была запрещена парковка до окончания мероприятия.