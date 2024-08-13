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В центре Москвы 18 августа будут перекрывать движение для полумарафона

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы с утра в воскресенье 18 августа будут перекрывать движение на время проведения полумарафона "Лужники", сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения. В основном перекрытия затронут набережные.

С 7:30 до 10:15 для проезда будет закрыт Хамовнический вал до дома 16 до Фрунзенской набережной.

Кроме того, с 7:30 до 12:00 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмская набережные.

С 0:00 воскресенья и до завершения полумарафона на этих же участках будет запрещена парковка.

Лужники Москва Хамовнический вал Дептранс
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