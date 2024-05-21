Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Несколько человек пострадали в результате конфликта со стрельбой на юге Москвы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на юге Москвы, есть пострадавшие, сообщает во вторник столичная прокуратура.

"По предварительным данным, на ул. Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по данному факту на контроле в прокуратуре.

В свою очередь в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительной информации, пострадали как минимум четыре человека.

"Обстоятельства конфликта выясняются", - добавил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе столичного МВД, в результате конфликта двое граждан получили ножевые ранения, они госпитализированы.

Всего, по предварительным данным полиции, в драке участвовали около 15 человек.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан", - отметили в управлении.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах, полицейские разыскивают скрывшихся участников конфликта с помощью городских камер видеонаблюдения.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве 25 мая для мотофестиваля перекроют внешнюю часть Садового кольца

В Москве к выходным потеплеет до плюс 27 градусов

Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Интервалы на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером с 18 мая

Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая

Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая

В Москве укрупнят избирательные участки

В Москве укрупнят избирательные участки

Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 20 мая

Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 20 мая

Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным

Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным

Жителей столицы предупредили о сильном ветре в субботу

Температура в Москве вернется к норме 15 мая

Температура в Москве вернется к норме 15 мая

Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений

Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });