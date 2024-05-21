Несколько человек пострадали в результате конфликта со стрельбой на юге Москвы
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на юге Москвы, есть пострадавшие, сообщает во вторник столичная прокуратура.
"По предварительным данным, на ул. Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по данному факту на контроле в прокуратуре.
В свою очередь в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительной информации, пострадали как минимум четыре человека.
"Обстоятельства конфликта выясняются", - добавил собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе столичного МВД, в результате конфликта двое граждан получили ножевые ранения, они госпитализированы.
Всего, по предварительным данным полиции, в драке участвовали около 15 человек.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан", - отметили в управлении.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах, полицейские разыскивают скрывшихся участников конфликта с помощью городских камер видеонаблюдения.