Задержаны семеро участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержали семерых фигурантов массового конфликта со стрельбой, произошедшего накануне на юге города, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Задержанные мужчины – в возрасте от 26 до 35 лет.

Во вторник вечером на Медынской улице в столичном районе Бирюлево произошел конфликт между двумя группами граждан. Как сообщалось, "один из участников конфликта нанес оппонентам ножевые ранения, а также произвел несколько выстрелов, предположительно из травматического пистолета, после чего участники скрылись с места происшествия".

Двоих участников конфликта с ножевыми ранениями доставили в больницу.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (Хулиганство).

При себе у задержанных были обнаружены и изъяты используемые в качестве оружия предметы, которые направлены на экспертизу.

В настоящее время полицейские разыскивают остальных участников конфликта.