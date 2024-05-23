В Истре при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В садовом товариществе "Снегирь" на территории городского округа Истра сгорел трехэтажный частный дом, погибли шесть человек, сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

"В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнили в СК.

Госпитализирована женщина, уточнили в МЧС. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожарные уже ликвидировали открытое горение. Причину возгорания выяснят эксперты.

В областном главке МЧС уточнили адрес инцидента: "Истринский городской округ, деревня Падиково, СНТ "Снегирь", дом 37. По информации управления, дом был кирпичный и двухэтажный. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 4:03 утра, в 5:18 возгорание локализовали на площади 80 кв. м, в 8:55 было ликвидировано открытое горение.

По сведениям Подмосковной прокуратуры, госпитализированы не один, а двое пострадавших. "Дом не газифицирован, общей площадью 250 кв метров, сдавался в аренду", - сказано в пресс-релизе. Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.