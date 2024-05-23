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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ "Снегирь"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Истринском округе Подмосковья на пепелище сгоревшего частного дома в СНТ "Снегири" нашли тело седьмого погибшего, сообщило МЧС России. Ранее сообщалось, что на месте погибли шесть человек.

По данным Мособлпрокуратуры, в больницу доставлены двое пострадавших, в МЧС сообщали, что госпитализирована одна женщина.

По последним данным, семь человек погибли во время пожара в частном доме в подмосковной Истре, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах: пострадали восемь человек, семеро погибли.

Пожар в негазифицированном кирпичном доме, который сдавался в аренду, начался ранним утром. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 4 часа утра. К 9 часам утра пожарные ликвидировали открытое горение.

По факту ведется прокурорская проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подмосковье МЧС Следственный комитет Истра
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