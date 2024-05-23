МФТИ будет платить по 100 тыс. рублей набравшим 100 баллов на ЕГЭ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Московский физико-технический институт (МФТИ) будет выплачивать по 100 тыс. руб. за каждый ЕГЭ на 100 баллов после поступления на бакалавриат, сообщили журналистам в пресс-службе МФТИ в четверг.

"Московский физико-технический институт объявил о новой инициативе для поощрения талантливых абитуриентов. Каждый поступающий на Физтех на программы бакалавриата с результатом 100 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из профильных предметов после зачисления в вуз получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении вуза.

Если поступивший сдал ЕГЭ на 100 баллов по нескольким предметам, то после зачисления он получит кратную этому результату выплату – до 300 тысяч рублей (за три сданных экзамена). "Важно отметить, что выплата будет произведена единовременно и не подразумевает ограничений по использованию – ребята смогут потратить деньги на любые цели",- пояснили в МФТИ.

Согласно данным вуза, в 2023 году более 40% абитуриентов, поступивших по результатам ЕГЭ имели по крайней мере один стобалльный результат госэкзамена.

Кроме того, в МФТИ действует также программа поддержки для первокурсников, являющихся победителями олимпиад, им предоставляется финансовая поддержка в виде надбавки к стипендии. Размер этой надбавки составляет от 12 до 15 тысяч рублей.

Приём документов для поступления в МФТИ стартует 20 июня. В новом учебном году университет увеличивает до 1 тыс. 77 число бюджетных мест по программам бакалавриата.

МФТИ стал первым московским вузом, который ввел такую практику поддержки абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ.