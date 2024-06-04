Почти 370 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по обществознанию и физике

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен по обществознанию и физике 4 июня напишут 368 тыс. человек, сообщила пресс-служба Рособрнадзора во вторник.

"Экзамены по обществознанию и физике 4 июня продолжают основной период ЕГЭ 2024 года. Всего в этот день экзамены планируют сдавать почти 368 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 4 тыс. 349 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 154 тыс. организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ, мониторинг за ходом ЕГЭ будут вести более 9 тыс. общественных наблюдателей.

В пресс-службе пояснили, что ЕГЭ по обществознанию - самый популярный предмет по выбору, для его сдачи зарегистрировалось более 276 тыс. участников. На написание экзамена отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

В Рособрнадзоре также сообщили, что на ЕГЭ по физике зарегистрировано более 91 тыс. участников. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

Свои результаты участники экзаменов 4 июня узнают не позднее 20 июня, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что выпускные экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 23 мая по 5 июля, с 13 июня по 5 июля - резервные дни. Нововведением этого года станет возможность пересдать один из экзаменов, получив результаты до конца приемной кампании в вузы. Повторные экзамены по всем предметам запланированы на 4 и 5 июля.