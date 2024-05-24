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ЦОДД запускает мотопатруль в Москве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мотоциклисты появились в штате Дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что у нового подразделения такие же задачи, как у Дорожного патруля – обеспечивать непрерывное и безопасное движение в городе. "Преимущество мотопатруля в его мобильности: он способен добраться до места происшествия быстрее сотрудников на автомобилях и не занимает много места на дороге", - сказал Ликсутов журналистам в пятницу.

Заместитель руководителя ЦОДД по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Егор Чернов уточнил, что в первый год дороги будут патрулировать шесть мотоциклистов. "Под их контролем будет преимущественно центральная часть города, но при необходимости мы будем задействовать их и на других участках, где требуется оперативная помощь", - сказал Чернов журналистам.

По его словам, при мелких ДТП патрульные будут помогать составить европротокол и убрать автомобили участников аварии с проезжей части. При необходимости совместно с Госавтоинспекцией – служба будет регулировать движение на загруженных и проблемных участках.

Мотоциклы новой службы оборудованы всеми необходимым, в том числе аптечкой, огнетушителем, набором инструментов.

Чернов добавил, что после окончания мотосезона будет проанализирована работа службы, а также будут приняты решения относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы.

Москва ЦОДД
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