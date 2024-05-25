Летние бассейны будут созданы в парке "Серебряный бор"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В парке "Серебряный бор" оборудуют две зоны отдыха с бассейнами под открытым небом, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В каждой зоне отдыха появится по два бассейна размером девять на 18 или девять на 12 метров (для взрослых) и размером девять на девять метров (для детей). Их наполнят очищенной водой комфортной для купания температуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей будут работать раздевалки, душевые, бар, кофейные автоматы и зоны проката. За безопасностью посетителей будут следить дежурные спасатели.

Также сообщается, что этим летом в столице будут работать более 20 пляжей с открытыми бассейнами. Кроме того, в Москве создано 133 площадки для отдыха у воды во всех административных округах города. Среди них 13 зон отдыха с возможностью купания, 44 - без купания и 76 мест массового отдыха.