Строительство центрального кластера МГТУ имени Баумана завершится в июне

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в июне планируется завершить строительство центрального кластера образовательного комплекса МГТУ имени Н.Э. Баумана.

"Во всех его пяти корпусах основные работы практически закончены. Общая готовность объекта составляет 90%", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр добавил, что между корпусами делают уникальный купол. "Специалисты уже закрепили купольную конструкцию. Все ее металлические части заранее собрали на земле, чтобы потом с помощью лебёдок синхронно поднять и установить на высоте 40 метров", - уточнил Собянин.

Центральный кластер входит в состав научного кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана. Всего в кампусе 14 объектов, восемь из которых введены в эксплуатацию.