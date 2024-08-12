Новый кампус МГТУ имени Баумана откроется в сентябре

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, среди которых Центральный кластер, "Квантум парк" и комплекс общежитий, откроются в сентябре 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел новые здания вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"По поручению президента, мы строим новый кампус Бауманки. Практически основные работы завершены. Построено 170 тысяч квадратных метров современных первоклассных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий, общежитий. Теперь очередь за нашими коллегами - все это наполнить жизнью, привезти оборудование. И в сентябре приступить уже к учебе", - сказал мэр журналистам.

Чернышенко в свою очередь поблагодарил правительство Москвы за проделанную работу. "Мы видим огромный интерес студентов, абитуриентов со всей страны. В этом году более 105 тысяч заявок студентов, 81 тысяча именно на бюджетные места. Это все делается для того, чтобы удовлетворить огромный запрос, прежде всего, в кадрах нашей для промышленности, поскольку здесь вместе с технологическими партнерами создана совершенно новая образовательная и научная среда", - сказал вице-премьер.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в 2021-2024 годах правительство Москвы совместно с правительством России реализовало проект комплексного развития МГТУ - строительство и реконструкцию 14 зданий.