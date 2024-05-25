Случай кори зарегистрирован на юге Москвы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Случай заболевания корью зафиксирован в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в ЮАО (Южном административном округе - ИФ) Москвы незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая кори в домашнем очаге по улице Липецкой в районе Бирюлево Восточное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городским поликлиникам, обслуживающим взрослое и детское население, даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.