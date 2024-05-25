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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Что произошло за день: суббота, 25 мая

Вынужденная посадка вертолета Пашиняна, ЧП в школе Краснодара, случай кори на юге Москвы, "Зенит" стал чемпионом России по футболу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске работали и общались в общей сложности 14 часов, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

- Президент РФ заявил, что большинство оборонных предприятий в срок выполняют задания гособоронзаказа, "а по ряду позиций даже с опережением графика". Открывая совещание с руководством предприятий ОПК, он потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.

- Вертолет Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор. Премьер-министр Армении сообщил, что это было связано с погодными условиями, он продолжил путь на автомобиле.

- Ветер снес часть крыши в школе Краснодара, пострадали 12 человек. Некоторые из пострадавших пройдут амбулаторное лечение, еще один мальчик - в детской краевой клинической больнице.

- В Петербурге мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали в связи с сигналом о конфликте. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали стрелявшего, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа ведомства.

- "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу: клуб выиграл у "Ростова" (2:1), тогда как лидировавшее "Динамо" (Москва) в гостях уступило "Краснодару" (0:1). "Зенит" подписал новое соглашение с главным тренером команды Сергеем Семаком.

- Случай кори зарегистрирован на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное. Поликлиникам предписано провести экстренную вакцинацию против кори жильцам дома на Липецкой улице.

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