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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:00

Москва выделила участок под строительство производства медоборудования

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Столица предоставила инвестору земельный участок в аренду по льготной ставке для строительства производства медицинского оборудования в районе Зюзино, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На юго-западе столицы возведут комплекс по производству медицинского оборудования. Для этого город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что город создает благоприятные условия для локализации современных заводов по выпуску важной и высокотехнологичной продукции по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Например, с 2022 года инвесторы, которые строят новое или расширяют действующее производство, могут арендовать земельный участок по льготной ставке 1 рубль в год.

"В частности, на новом производственном комплексе будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования", - сказал Ликсутов, его слова привели в сообщении.

Москва Зюзино
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