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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Введенные из-за мотофестиваля ограничения движения на Садовом кольце сняты

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения транспорта на внешней стороне Садового кольца и на ряде улиц Москвы отменены, сообщили в столичном департаменте транспорта в воскресенье.

Как говорится в его телеграм-канале, движение открыто.

Движение для транспорта было временно закрыто на внешней стороне Садового кольца и на ряде столичных улиц в связи с проведением московского мотофестиваля.

Ранее в воскресенье заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что мотофестиваль собрал более 10 тыс. участников.

Москва Садовое кольцо
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