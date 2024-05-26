Введенные из-за мотофестиваля ограничения движения на Садовом кольце сняты

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения движения транспорта на внешней стороне Садового кольца и на ряде улиц Москвы отменены, сообщили в столичном департаменте транспорта в воскресенье.

Как говорится в его телеграм-канале, движение открыто.

Движение для транспорта было временно закрыто на внешней стороне Садового кольца и на ряде столичных улиц в связи с проведением московского мотофестиваля.

Ранее в воскресенье заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что мотофестиваль собрал более 10 тыс. участников.