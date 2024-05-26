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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:30

Движение на внешней стороне Садового кольца временно перекроют из-за мотофестиваля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто на внешней стороне Садового кольца и на ряде столичных улиц в субботу в связи с проведением московского мотофестиваля.

Как ранее сообщали в столичном департаменте транспорта, с 11:40 будет временно закрыто движение на: улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и внешней стороне Садового кольца.

Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, движение будет закрыто: с 8:00 до 12:00 по одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади; с 8:30 до 18:30 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 до улицы Косыгина. А также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Также из-за мотофестиваля ограничат парковку. Она будет запрещена на улице Косыгина и на Университетской площади, Бережковской набережной и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

Садовое кольцо Москва
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