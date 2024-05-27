На Таганке усадьбу XVIII века с флигелем продадут инвестору

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве на торги по продаже единым лотом выставили два исторических здания на Воронцовской улице в Таганском районе, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества.

Как уточнил глава департамента Максим Гаман, это здания городской усадьбы и флигеля XVIII - XIX веков общей площадью 1,11 тысячи квадратных метров.

Памятник регионального значения - "Городская усадьба М.Ф. Котова - Т.Г. Фомина, кон. XVIII века - XIX века: флигель, конец XVIII века - начало XIX века, 1845 год, 1865 год и главный дом, 1780-1790-е гг." расположен по адресу улица Воронцовской, дом 7, строение 1 и дом 7, строение 2. Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Любые работы должны быть согласованы с Департаментом культурного наследия столицы.

Будущим владельцам предстоит отреставрировать здания, после чего они смогут использовать их по своему усмотрению, например, разместить представительство компании, офисы, ресторан или гостиницу.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня. Торги состоятся 2 июля. Принять в них участие могут все желающие.