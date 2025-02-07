"ДОМ.РФ" с 2018 года реализовал на торгах в России 100 зданий-памятников культуры

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - АО "ДОМ.РФ" реализовало на торгах в России с 2018 года 100 объектов культурного наследия (ОКН), сообщили в пресс-службе компании.

"С 2018 года "ДОМ.РФ" реализовал на торгах 100 объектов культурного наследия (ОКН) в 27 регионах. В настоящее время 13 памятников истории и архитектуры в девяти регионах уже восстановлены", - говорится в сообщении.

Общая площадь памятников превышает 135 тысяч кв.м.

Среди регионов по количеству реализованных ОКН лидируют Москва - 27 объектов, Петербург - 16 объектов, Томская область и Приморский край - по восемь объектов.

Инвесторам переданы усадьбы, доходные дома, предприятия, административные здания, школы и больницы, построенные в период с XVII по первую треть ХХ веков.

По состоянию на начало 2025 года, 13 реализованных памятников общей площадью более 11 тысяч кв.м уже восстановлены.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов России на период до 2045 года. В рамках этого поручения к 2030 году при участии "ДОМ.РФ" необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тысячи таких памятников.