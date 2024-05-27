Июльская погода придет в Москву в среду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сильная жара придет в Москву в среду, температура днем будет около плюс 30 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы; такая погода в начале июня бывает в столичном регионе крайне редко, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня такой хороший майский день, температура плюс 20 - плюс 25 градусов. С завтрашнего дня ситуация начинает меняться и достаточно резко. Перемещение антициклона на восток приведет к тому, что температура начнет повышаться и заметно. Если сегодня температура майская, то завтра температура соответствует второй половине июня", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на вторник в Москве температура еще будет плюс 10, но уже в центре города - плюс 13 - плюс 15. Днем во вторник из-за прихода воздушных масс южной четверти температура поднимется до плюс 26 - плюс 28 градусов.

"Начиная со среды начинается июльская погода. Переменная облачность, без осадков, ночные температуры плюс 11 - плюс 13, в центре города плюс 17 - плюс 19. Это уже высокая температура, она уже будет тяжеловато восприниматься жителями города, ветер слабый. И дневная температура плюс 28 - плюс 30 градусов. Это та температура, когда метеорологи в Москве прогнозируют сильную жару", - сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что начиная со среды температура в столичном регионе будет на 5-6 градусов выше нормы.

В четверг, 30 мая, ночью температура плюс 14 - плюс 16 градусов, в центре столицы до плюс 20, а днем - плюс 28 - плюс 30 градусов. Аналогичная ситуация будет 31 мая, но местами возможен небольшой кратковременный дождь.

"1 июня все-таки вероятность кратковременных дождей увеличивается, но все равно погода жаркая: ночью плюс 12 - плюс 17, а днем плюс 26 - плюс 28, по области плюс 23 - плюс 28. Примерно такая же температура и в воскресенье", - добавил Вильфанд.