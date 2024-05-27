В европейской части России ожидается высокая пожарная опасность на фоне жары

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный (4-й и 5-й) классы пожарной опасности регистрируются в большинстве регионов европейской части страны из-за жаркой погоды, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что на европейской части России 4-й и 5-й класс пожарной опасности сохранится на юге Северо-Западного федерального округа (Ленинградская, Псковская, Калининградская, Вологодская области) и в Южном федеральном округе. Кроме того, 4-й класс пожарной опасности регистрируется почти во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Ярославской области, где уже отмечается 5-й класс пожарной опасности.

Кроме того, 4-й класс пожарной опасности установится в западной половине Приволжского федерального округа.

На Азиатской части страны 5-й класс пожарной опасности в ближайшие дни будет в Иркутской области, на юге Красноярского края, в Забайкалье, в Бурятии и на Алтае. Высокий, 4-й класс пожарной опасности остается в Хабаровском крае.

Причиной распространения пожарной опасности в регионах, как уточнил Вильфанд, стали высокие температуры.

Так, жаркая погода в течение недели будет в Санкт-Петербурге, где температура приблизится к значениям Москвы, а столбики термометров будут подниматься до +27 градусов. Также очень тепло будет в Новгородской, Псковской, Калининградской областях.

Температурный фон около +30 градусов в течение всей недели будет в Центрально-Черноземных областях.

"На юге европейской России температура будет близкая к температуре в Москве. Дело в том, что все-таки именно центр европейской России, северо-запад европейской будут находится под влиянием южных ветров, а в Краснодарском крае и в Ставрополье - неустойчивая погода, там частые дождь, усиление ветра, температура не низкая - +27...+30 градусов", - добавил Вильфанд.