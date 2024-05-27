Воробьев сообщил о сбитом беспилотнике в небе над подмосковной Балашихой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПВО сбила беспилотник в небе над подмосковной Балашихой, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА – обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также попросил жителей Балашихи сохранять спокойствие.

"Жители Балашихи могли слышать хлопки – прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте", - добавил он.