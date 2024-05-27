Двое мужчин пострадали после падения обломков дрона в Подмосковье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотника в подмосковной Балашихе, один госпитализирован, сообщил глава городского округа Сергей Юров в понедельник.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. (...) Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу - угрозы для жизни нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Юров добавил, что на месте продолжают работать специальные службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в районе 21:00 система ПВО сбила беспилотник над подмосковной Балашихой, обломки упали на частный дом. Глава региона пообещал, что власти помогут с восстановлением.