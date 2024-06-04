В мэрии Москвы назвали достаточным запас воды в хранилищах для снабжения города

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 83% и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - сказал он.

Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Ежедневно столица потребляет 2,8 млн куб. м воды, в городе проложено около 13 тысяч км водопроводных сетей.

"Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - уточнил Бирюков.

Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки, добавил он.