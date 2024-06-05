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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

В московской усадьбе "Нескучное" отреставрируют Александринский дворец

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале нового этапа возрождения ансамбля усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте - реставрации Александринского дворца.

"На очереди - Александринский дворец. Работы коснутся фасада и кровли здания, его архитектурного декора, исторических интерьеров и скульптур собак входной группы", - написал он в своем телеграм-канале.

Также планируется реставрация фонтанов на территории усадьбы и благоустройство Нескучного сада.

Ранее на территории "Нескучного" были восстановлены два боковых корпуса, возвращен исторический облик зданию гауптвахты. А на главные ворота в 2024 году вернули скульптуры "Времена года".

Сергей Собянин Ленинский проспект Александринский дворец Москва Нескучное Нескучный сад
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