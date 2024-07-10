В Москве началась реставрация усадьбы Кузьминки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве началась реставрация усадьбы Кузьминки, по завершении работ в ней откроют музейно-выставочные пространства и площадки для концертов, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что до 1917 года "Кузьминки" были родовым имением князей Голицыных. На ее территории самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб - около 40.

"В этом году приступим к 19 объектам. Сейчас реставраторы уже начали работы по гротам. Подобные сооружения украшали многие усадьбы XIX века. В "Кузьминках" их два: Трехарочный и Большой - одноарочный", - уточнил мэр.

Постепенно будут отреставрированы и все другие объекты усадьбы. Это, в частности, Арочный мост, украшенный скульптурами грифонов, Ванный домик, Музыкальный павильон со скульптурами лошадей и Львиная пристань с металлическими львами на постаментах.