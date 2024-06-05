Движение затруднено на проезжей части Северо-Восточной хорды из-за скопления воды

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Скопление воды образовалось на проезжей части на Северо-Восточной хорде (СВХ), движение затруднено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На СВХ (в районе Вернисажной улицы, д. 1) из-за выпадения осадков образовалось скопление воды на проезжей части. Движение затруднено по внутренней стороне на 2 км и по внешней стороне на 3 км. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил о дождях и грозе, которые ожидаются в некоторых районах Москвы после 14:00 в среду.