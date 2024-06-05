Четыре полосы дороги на Северо-Восточной хорде перекрыты из-за подтопления

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Четыре полосы для движения в районе 25 км Северо-Восточной хорды в Москве перекрыты из-за подтопления проезжей части, сообщает Госавтоинспекция столицы в своем телеграм-канале в среду.

"Перекрыто движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов, на основном проезде перекрыто 4 полосы, движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

Водителям порекомендовали объезжать этот участок дороги.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что в некоторых районах Москвы выпало более 20% месячной нормы осадков.