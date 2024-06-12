Водоотводящий короб упал в московском метро на станции "Третьяковская"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Водоотводящий короб упал в переходе на станции "Третьяковская" столичного метро, никто не пострадал, сообщили в департаменте транспорта.

"Станция "Третьяковская" работает в штатном режиме. Ранее в переходе на Третьяковской, упал водоотводящий короб. Никто не пострадал, сотрудники оперативно провели уборку", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте сообщили, что работа перехода полностью восстановлена, безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Ранее в СМИ появилась информация об обрушении карниза над пересадочной лестницей на станции "Третьяковская" Калининско-Солнцевской линии метро.