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Кровля горящего здания обрушилась на севере Москвы

Площадь пожара составила 800 кв. м

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Неэксплуатируемое здание горит на площади 800 квадратных метров на севере Москвы, обрушилась кровля, сообщили в МЧС России.

"Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники", - заявили в ведомстве.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили об отборе проб атмосферного воздуха из-за пожара.

"В связи с информацией СМИ о возгорании в заброшенном здании на территории промзоны в 1-ом Боткинском проезде (...) организован отбор проб атмосферного воздуха в двух контрольных точках на территории жилой застройки и у социально значимых объектов, ближайшей к очагу возгорания: у ближайших жилых домов на Ленинградском проспекте и у ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ со стороны ул. Бориса Петровского", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что о результатах исследований проб воздуха будет сообщено дополнительно.

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