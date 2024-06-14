ОАК опровергла сообщения о возгорании на территории ОКБ Сухого в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назвали некорректными появившиеся сообщения о возгорании на территории Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого в Москве.

"Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работа идет в штатном режиме, создается новая техника.

По данным ОАК, возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда", где производственная деятельность не ведется.

Ранее сообщалось, что ночью у загоревшегося на площади 800 квадратных метров неэксплуатируемого здания на севере Москвы обрушилась кровля.