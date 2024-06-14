Поиск
СюжетПМЭФ-2024

ОАК опровергла сообщения о возгорании на территории ОКБ Сухого в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назвали некорректными появившиеся сообщения о возгорании на территории Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого в Москве.

"Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работа идет в штатном режиме, создается новая техника.

По данным ОАК, возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда", где производственная деятельность не ведется.

Ранее сообщалось, что ночью у загоревшегося на площади 800 квадратных метров неэксплуатируемого здания на севере Москвы обрушилась кровля.

ОАК Москва ОКБ Сухого
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на открытом участке Филевской линии метро в Москве восстановлено

В Москве остановили движение на открытом участке Филевской линии метро

В метро Москвы приостановлено движение от "Текстильщиков" до "Котельников"

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

В Москве в среду ожидается дождь, возможен град

В Москве в среду ожидается дождь, возможен град

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Выпускные у школьников в Москве пройдут 28 и 29 июня

Выпускные у школьников в Москве пройдут 28 и 29 июня

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

В мэрии Москвы готовятся к двум дням ливней

В мэрии Москвы готовятся к двум дням ливней

В Москве в ближайшие три дня будут дожди с грозами

В Москве в ближайшие три дня будут дожди с грозами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });