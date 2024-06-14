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В Москве в июне осадков уже выпало почти в два раза больше месячной нормы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве с начала июня уже выпало более 130-140 мм осадков при месячной норме в 77 мм, за прошедшие сутки в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпало около 50-60 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве уже более 130-140 мм выпало осадков на реперной станции. Если учесть, что 77 мм - месячная норма, то уже очень приличное количество осадков выпало", - сказал он.

В четверг в отдельных районах города выпало 51 - 58 мм осадков, а в Подмосковье - до 60 мм, хотя в некоторых районах выпало всего около 7-10 мм осадков. Очень сильный дождь наблюдался в новой Москве.

Сильные дожди продолжались в Москве в течение трех дней - во вторник, среду и четверг. В четверг 13 июня в городе прерывали движение на наземном участке Филевской линии метро, где подтопило пути. Кроме того, пришлось перекрывать Клязьминскую улицу, где затопило проезжую часть и пассажирский автобус ушел под воду наполовину.

Сильные осадки также прошли и в других российских регионах. Так, в Архангельской области за прошедшие сутки выпало до 33 мм осадков, в Вологодской области - до 42 мм, в Брянской области - до 33 мм, в Тульской области - 21 мм, в Ярославской области - до 35мм, во Владимирской и Ивановской областях - до 33 мм, в Костромской области до 37 мм, в Рязанской области - до 47 мм.

В Ростовской области выпало за прошедшие сутки до 40 мм, в Калмыкии до 26 мм, что, как отметил Вильфанд, бывает крайне редко. В Ставрополье за прошедший день выпало до 56 мм, в Кисловодске - до 55 мм.

Роман Вильфанд Подмосковье Гидрометцентр Москва
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