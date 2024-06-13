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В Москве остановили движение на открытом участке Филевской линии метро

Кроме того, на севере города перекрыли затопленную Клязьминскую улицу, там под воду ушел автобус

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В московском метро из-за ливня остановили движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" на открытом участке Филевской линии, сообщил столичный Департамент транспорта.

Это сделано из соображений безопасности.

В Северном административном округе затопило проезжую часть Клязьминской улицы. Движение по ней перекрыли, сообщил Дептранс.

"Сегодня около 13:40 на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды, - рассказали в департаменте. - Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Водитель действовал в рамках должностной инструкции".

На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса.

Ранее в Дептрансе предупреждали, что из-за ливней возможны локальные задержки наземного транспорта и изменения маршрутов.

Дептранс Москва Клязьминская улица Московский метрополитен
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