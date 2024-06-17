Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм (...) На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет", - сказала в понедельник Ракова журналистам.

Она уточнила, что всего за медицинской помощью обратился 121 человек.

"Это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления. Все они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей. Это необходимо для того, чтобы контролировать динамику их состояния и обеспечить качественную медицинскую помощь", - отметила заммэра.

По ее словам, столичным управлением Роспотребнадзора совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование. Распространение некачественных продуктов приостановлено.