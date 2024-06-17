Поиск

Четыре человека госпитализированы в Нижем Новгороде с признаками ботулизма

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Несколько жителей Нижнего Новгорода попали в больницу с признаками ботулизма, сообщает региональное министерство здравоохранения в понедельник.

"Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они - в отделении реанимации, врачи делают все необходимое", - говорится в сообщении.

Министерство не уточняет, при каких обстоятельствах заболели люди.

МоскваБолее 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравленияБолее 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравленияЧитать подробнее

Между тем в ряде местных телеграм-каналов появилась информация, что ботулизм подозревают у нижегородцев, которые ели готовые обеды, предварительно, от того же производителя, что и потребители в Москве.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также приостанавливается продажа продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Инкубационный период составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи. У заболевшего наблюдаются сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги в животе.

Нижний Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Обобщение

Павел Фрадков и Олег Савельев назначены заместителями министра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ

Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ

Мишустин сообщил об увеличении размера прожиточного минимума в РФ в 2025 году

Мишустин сообщил об увеличении размера прожиточного минимума в РФ в 2025 году

Роспотребнадзор призвал законодательно запретить продавцам навязывать допуслуги

В МВД заявили, что проблема с загранпаспортами в РФ не носит массовый характер

В МВД заявили, что проблема с загранпаспортами в РФ не носит массовый характер

Исполняющим обязанности мэра Сочи стал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

В РФ изучат обращение грузинской партии о полной отмене визового режима

В РФ изучат обращение грузинской партии о полной отмене визового режима
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });