Четыре человека госпитализированы в Нижем Новгороде с признаками ботулизма

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Несколько жителей Нижнего Новгорода попали в больницу с признаками ботулизма, сообщает региональное министерство здравоохранения в понедельник.

"Четверо пациентов находятся в медучреждении с признаками ботулизма. Все они - в отделении реанимации, врачи делают все необходимое", - говорится в сообщении.

Министерство не уточняет, при каких обстоятельствах заболели люди.

Между тем в ряде местных телеграм-каналов появилась информация, что ботулизм подозревают у нижегородцев, которые ели готовые обеды, предварительно, от того же производителя, что и потребители в Москве.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились к врачам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, на сегодняшний день 55 человек находятся в тяжелом состоянии.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также приостанавливается продажа продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Позже в ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт".

Ботулизм - инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Инкубационный период составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи. У заболевшего наблюдаются сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги в животе.