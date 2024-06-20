Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкции в Москве

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев и повреждения конструкций зафиксированы в Москве из-за залпового ливня, который обрушился на город в четверг, сообщил комплекс городского хозяйства.

"На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду",- говорится в сообщении.

Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.