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В Москве сорванный ветром лист металла ударил по трамваю, есть пострадавшие

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю на севере Москвы, двое пассажиров получили легкие травмы, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"На Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности, заявили в ведомстве.

В департаменте убедительно просят жителей города воздержаться от пребывания на улице.

Там также сообщили, что временно перекрыто движение в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц.

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