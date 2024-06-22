Поезда на МЦД-2 восстановили скоростной режим

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов МЦД-2 через станцию Тушино осуществляется с установленной скоростью, сообщает в субботу Московская железная дорога (МЖД).

"Сохраняются опоздания поездов МЦД-2, ранее задержанных по техническим причинам", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дороги.

Как отмечается, МЖД принимает все необходимые меры для восстановления интервала движения поездов на МЦД-2.

Ранее Московская железная дорога сообщала, что поезда второй линии Московских центральных диаметров в сторону Нахабино через станцию Тушино следуют со снижением скорости.