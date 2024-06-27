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На станции "Кратово" МЖД расцепились вагоны электропоезда "Иволга"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" произошел при отправлении с платформы "Кратово" Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), пострадавших нет, сообщили в МЖД.

"В 13:33 при отправлении с платформы Кратово Казанского направления МЖД произошел саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга", принадлежащего компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО "РЖД". В результате инцидента пострадавших нет. Пассажиры были высажены из вагонов", - говорится в телеграм-канале МЖД.

В связи с происшествием движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме.

В МЖД подчеркнули, что железнодорожники принимают все необходимые меры для оказания помощи компании-перевозчику и освобождении перегона для возобновления движения.

Производством поездов "Иволга" занимается крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

В ТМХ "Интерфаксу" сообщили, что устанавливают причины произошедшего.

"Оперативно была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства, которые в настоящее время находятся на месте. Запланировано проведении инспекции всех поездов", - прокомментировали ситуацию в ТМХ.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что остановка состава произошла на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) по техническим причинам, поезда задерживаются в сторону Зеленограда-Крюково.

ЦППК МЦД-3 МЖД
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