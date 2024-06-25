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С 1 июля на ряде улиц Москвы изменится стоимость парковки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На ряде столичных улиц изменится стоимость городской парковки с 1 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 1 июля изменятся некоторые тарифы на парковках в Москве. На 12 улицах Москвы - например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок - парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где почти всегда заняты все места - например, улица Большая Черкизовская, Фрунзенская набережная и улица Ильинка - тарифы будут изменены, при этом только на 1% улиц будет изменен предельный тариф.

Помимо того, скорректируются тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента, прикреплены карточки, на которых в зависимости от расположения участка уточнены новые цены.

Так, новые тарифы на парковках серого цвета составят 600 рублей в час в дневное время, 300 рублей в час в ночное время; на парковках зелёного цвета - 500 рублей в час в выходные и праздничные дни, 300 рублей в час в ночное время и в будние дни; на парковках синего цвета - 400 рублей в час.

Москва Дептранс
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