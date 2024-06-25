Тариф на ряде парковок в центре Москвы повысят до 600 рублей в час с 1 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Максимальные тарифы на парковках 31 улицы в центре Москвы вырастут до 600 рублей в час с 1 июля, это связано с их большой загруженностью.

Ранее максимальная стоимость парковки составляла 450 рублей в час.

"Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31 улице - там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома. Это примерно 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре - например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте транспортного комплекса столицы.

В период с 08:00 до 21:00 стоимость парковки будет составлять 600 рублей в час, а в остальное время - 200 рублей в час, в частности, на улицах и переулках в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах, а также в районе Арбат.

В дептрансе подчеркнули, что на таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов - популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности. Москвичи, которые проживают на этих улицах, часто не имеют возможности припарковаться рядом с домом, потому что парковочные места при действующем тарифе все равно подолгу заняты.