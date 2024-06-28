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Движение в центре Москвы будет ограничено из-за выпускного

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня в Москве, традиционный городской выпускной состоится в Парке Горького.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, мероприятие начнется вечером в пятницу и продлится до 06:00 субботы. Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.

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"Ожидается, что городской выпускной посетят порядка 40 тыс. человек", - отметил мэр.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с проведением выпускного на центральных улицах Москвы будет закрыто движение. Так, движение будет закрыто: с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня на улице Ильинка от Старой до Красной площади и в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади; с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения).

Кроме того, будет ограничено движение: 28 июня с 15:00 до 19:30 по одной крайней правой полосе на Моховой улице; с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на внешней стороне Садового кольца от Крымской эстакады до дома 9, строение 1 по улице Крымский Вал; а также в боковом проезде внешней стороны Садового кольца от дома 9, строение 1 по улице Крымский Вал до дома 9, строение 57.

В дептрансе обратили внимание, что на некоторых участках ограничений запрещена парковка.

Помимо того, три парковки со шлагбаумом приостановят работу с 00:00 28 июня до 06:00 29 июня для проведения выпускных праздников: № 9009 у входа в парк искусств "Музеон"; № 9004 на Болотной улице; № 9036 на улице Хамовнический Вал.

Парк Горького Москва
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