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Выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня в российских школах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В российских школах начинаются выпускные, они пройдут 28 и 29 июня для выпускников 9 и 11 классов.

Большинство российских школьников на данный момент сдали ЕГЭ и ОГЭ. Резервные дни основного периода ЕГЭ закончились 21 июня, основной период ОГЭ завершится 2 июля. Для выпускников 11-х классов предусмотрены пересдачи одного из предметов ЕГЭ - 4 и 5 июля.

Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в этом году последние звонки, которые прошли 24 и 25 мая, прозвучали для 2 млн 300 тыс. выпускников 9 и 11 классов.

Всероссийский выпускной балл пройдет 28 июня в Кремлевском дворце, на Красной площади, Сапожковской площади, в Александровском саду и Гостином дворе.

Согласно опросу Исследовательского центра портала SuperJob.ru, который был опубликован 22 мая, в среднем по России сумма, которую могут потратить родители на организацию выпускного одиннадцатиклассника, составляет 17 тыс. руб. В Санкт-Петербурге этот показатель может увеличиться до 20 тыс. руб., а в Москве - до 21 тыс.

По данным портала, выпускной для девятиклассников обойдется родителям примерно в 12 тыс. руб. В Москве - 14 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 13 тыс. руб.

"По сравнению с прошлым годом, расходы семей на организацию праздника для девятиклассников увеличились примерно на 1500 рублей, а для одиннадцатиклассников - на 500 рублей", - отмечается в исследовании.

Традицию празднования выпускных по окончанию учебы ввел император Петр I в 1718 году.

Москва Красная площадь Дмитрий Чернышенко
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