Пассажирам московского транспорта начали бесплатно раздавать воду из-за жары

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры городского транспорта в Москве могут бесплатно получить воду на станциях метрополитена, вокзалах и автовокзалах, на всех причалах регулярного речного электротранспорта в связи с жаркой погодой, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Мы бесплатно раздаем питьевую воду пассажирам, рассказываем о том, какие правила стоит соблюдать в жаркую погоду. Используем для этого аудиоинформирование в метрополитене, а также плакаты на всех станциях метро и МЦК. Берегите себя и будьте, пожалуйста, внимательны во время поездок в городском транспорте", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе уточнили, что воду можно получить с 15:00 на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Получить воду также с 15:00 можно и на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота" и "Северные ворота".

Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания предлагает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах; а также на станциях: Подольск, Тушинская, Выхино и Мытищи.

Пассажиры могут взять бутылки с водой на станциях Ховрино, Зеленоград-Крюково и Сходня. С 13:30 воду начнут раздавать на станции Химки и Ленинградском вокзале.

"Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду в своих экспресс-автобусах.

На всех причалах регулярного речного электротранспорта пассажирам также раздают бутылки с водой.

В дептрансе подчеркнули, что работники метро ежедневно замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции, сейчас она работает в летнем режиме.

По результатам замеров температуры список станций для бесплатной раздачи воды при необходимости будет скорректирован.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что жаркая погода придет в Москву в пятницу, столбики термометров будут подниматься до плюс 32 градусов, в связи с чем выпущено штормовое предупреждение; такая ситуация сохранится до середины недели.