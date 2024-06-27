Вильфанд прогнозирует, что жара придет в Москву в пятницу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода придет в Москву в пятницу, столбики термометров будут подниматься до плюс 32 градусов, в связи с чем выпущено штормовое предупреждение, такая погода сохранится до середины недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С завтрашнего дня выпущено штормовое предупреждение: в дневные часы 28, 29 и 30 июня температура плюс 30 и даже плюс 32 градуса, это сильная жара", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что ночная температура в спальных районах Москвы не будет опускаться ниже плюс 17 - плюс 19. По прогнозу, будет "малооблачно, много солнца, преимущественно без осадков", однако возможно возникновение "термиков", когда в жаркую погоду на отдельных участках из-за передачи тепла от земли вверх может образоваться дождевое облако и пройти дождь. Такие осадки, как уточнил Вильфанд, "быстрые, идут от 10 до 30 минут, но интенсивные".

"Такое предупреждение выпущено. Не исключаю, что оно будет продлено, потому что с понедельника, 1 июля, существенно ситуация не меняется. Малооблачная погода, температура около плюс 30 градусов. До середины следующей недели, очень вероятно, что такая ситуация сохранится", - добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Он уточнил, что воздушные массы в Москву с четверга перемещаются с севера, но "это обманка", так как на север воздушные массы начинают поступать с центральных и южных акваторий Атлантического океана. С субботы воздух в Москву будет перемещаться с юго-запада: со Средиземного моря и с юга Атлантики.