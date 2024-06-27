Поиск

Вильфанд прогнозирует, что жара придет в Москву в пятницу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода придет в Москву в пятницу, столбики термометров будут подниматься до плюс 32 градусов, в связи с чем выпущено штормовое предупреждение, такая погода сохранится до середины недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С завтрашнего дня выпущено штормовое предупреждение: в дневные часы 28, 29 и 30 июня температура плюс 30 и даже плюс 32 градуса, это сильная жара", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что ночная температура в спальных районах Москвы не будет опускаться ниже плюс 17 - плюс 19. По прогнозу, будет "малооблачно, много солнца, преимущественно без осадков", однако возможно возникновение "термиков", когда в жаркую погоду на отдельных участках из-за передачи тепла от земли вверх может образоваться дождевое облако и пройти дождь. Такие осадки, как уточнил Вильфанд, "быстрые, идут от 10 до 30 минут, но интенсивные".

"Такое предупреждение выпущено. Не исключаю, что оно будет продлено, потому что с понедельника, 1 июля, существенно ситуация не меняется. Малооблачная погода, температура около плюс 30 градусов. До середины следующей недели, очень вероятно, что такая ситуация сохранится", - добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Он уточнил, что воздушные массы в Москву с четверга перемещаются с севера, но "это обманка", так как на север воздушные массы начинают поступать с центральных и южных акваторий Атлантического океана. С субботы воздух в Москву будет перемещаться с юго-запада: со Средиземного моря и с юга Атлантики.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Поезда на МЦД-2 следуют со сниженной скоростью

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Июнь в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Июнь в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

Два человека погибли из-за непогоды в Москве

Два человека погибли из-за непогоды в Москве

В Москве сорванный ветром лист металла ударил по трамваю, есть пострадавшие

Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкции в Москве

Сильный ветер повалил деревья и повредил конструкции в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });