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СКР хочет возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России заявил представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении судьи, председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты, следует из материалов Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, размещенных на ее сайте.

Как говорится в анонсе ВККС, представление председателя СКР Александра Бастрыкина в отношении Матеты будет рассмотрено на заседании коллегии 10 июля.

По данным ВККС, СКР просит дать согласие на возбуждение в отношении Матеты уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда принимается главой СКР с согласия ВККС.

Матета был назначен председателем Солнцевского суда в ноябре 2021 года на шестилетний срок.

СКР Александр Бастрыкин Солнцевский суд Москва Артем Матета
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