Что произошло за день: понедельник, 1 июля

Итоги первого тура выборов во Франции, планы по запрету никаба в Дагестане, завершение контракта Промеса со "Спартаком"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крайне правое "Национальное объединение" набрало 33,14% во Франции в первом туре парламентских выборов. Левый "Новый народный фронт" набрал 27,99%. Пропрезидентские партии, составившие коалицию "Вместе", получили 20,76%.

- Количество жертв терактов в Махачкале и Дербенте достигло 22 человек: из них 21 человек умер в день ЧП 23 июня, еще один полицейский позднее скончался в больнице от тяжелых ранений.

- СКР хочет возбудить дело в отношении председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты.​​​​​​ Представление будет рассмотрено 10 июля Высшей квалификационной коллегией судей.

- Сборы с российских авиакомпаний предложено повысить на 37% на внутренних рейсах и в два раза - на международных для наполнения фонда реконструкции аэродромов, сообщили в Росавиации.

- В Севастополе ввели сигнал предупреждения об атаке баллистическими ракетами, при этом по-прежнему будут объявлять и воздушную тревогу.

- Муфтият Дагестана скоро примет решение о запрете ношения никаба, заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев.

- Причиной расцепления поезда "Иволга" в Подмосковье стал производственный дефект, сообщил "Трансмашхолдинг".

- В Туве ввели режим ЧС из-за роста числа лесных пожаров.

- Сервис доставки "Сбермаркет" продолжит работу под названием "Купер". Ребрендинг займет около полугода.

- Контракт нидерландского футболиста Квинси Промеса со "Спартаком" завершен. В Нидерландах спортсмену вынесены приговоры по двум делам, сейчас он не может покинуть ОАЭ.